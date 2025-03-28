Дюна: Мессия станет финалом саги: Вильнёв обещает неожиданный поворот

1:52 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Съёмки третьей части эпической космической саги "Дюна", получившей название "Мессия", стартуют уже этим летом. Режиссёр Дени Вильнёв подтвердил, что фильм, основанный на одноименном романе Фрэнка Герберта, завершит историю Пола Атрейдеса и выйдет в 2026 году.

Фото: youtube.com by канал WBRussia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тимоти Шаламе

В отличие от предыдущих картин, новая глава перенесёт зрителей на 12 лет вперёд, показав императора, который, приняв роль мессии для фременов, развязал джихад, охвативший галактику.

Вильнёв, работающий над сценарием, подчеркнул, что третий фильм станет "совершенно иным" как по тональности, так и по визуальному стилю.

"Это не продолжение, а финальный аккорд. Мир останется прежним, но герои столкнутся с абсолютно новыми вызовами", — отметил режиссёр.

Главную роль вновь исполнит Тимоти Шаламе, а Зендея, занятая в других проектах, уже согласовала график для съёмок.

Локации пока держатся в секрете, однако предыдущие части снимали в Венгрии, Иордании и Абу-Даби. После завершения трилогии Вильнёв намерен покинуть франшизу, заявив, что дальнейшее развитие саги "будет нездоровым для творчества".

Сюжет "Мессии" погрузит зрителей в кризис власти Пола: охваченный пророческими видениями, он теряет контроль над империей, а его старый соратник Дункан Айдахо, воскрешённый генетиками Бене Тлейлаксу в виде клона-гхолы, становится скрытой угрозой.

По словам Вильнёва, финал станет "горьким, но логичным" завершением пути персонажа, балансирующего между мессианством и тиранией.

Ранее мы написали о пяти ключевых персонажах Marvel, которых не включили в новый тизер фильма "Мстители: Судный день".

Уточнения

«Дю́на: Мессия» (англ Dune: Messiah) — запланированный научно-фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва, который станет третьим фильмом кинофраншизы.

