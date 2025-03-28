Легенда чешского кино: как актриса Йиржина Шейбалова покорила зрителей, играя психопаток

Холодный взгляд и гипнотический голос, превращавший каждую фразу в оружие. Йиржина Шейбалова, чьё имя стало синонимом роковых женщин в чехословацком кинематографе, десятилетиями заставляла зрителей восхищаться и ненавидеть своих персонажей.

Фото: youtube.com by канал Michal Kep, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йиржина Шейбалова

Её амплуа — расчётливые, властные и манипулятивные героини — контрастировало с жизнерадостным характером актрисы, которая в реальности была далека от созданных ею образов.

Родившись в семье, где искусство боготворили, Шейбалова с юности мечтала о сцене. Изначально она готовилась к оперной карьере, но тяжёлый воспалительный процесс голосовых связок перечеркнул эти планы. Случайность подарила ей новый, хрипловатый тембр, ставший её визитной карточкой.

Перейдя на драматическое отделение Пражской консерватории, она быстро завоевала внимание театральных режиссёров. Отказавшись от первого предложения Национального театра, в 1928 году она всё же присоединилась к труппе, где проработала до 1971-го.

На экране Шейбалова блистала в амплуа роковых красавиц: аристократок, соблазнительниц, разрушительниц семей.

"Я была той, кто рушит браки, а потом получает по заслугам", — иронично говорила она о своих ролях.

Её личная жизнь была не менее яркой: романы с актёрами Зденеком Штепанеком, Сватоплуком Бенешем и даже слухи о связи с Яном Верихом будоражили публику. В браке с адвокатом Ярославом Пипком она сохраняла независимость, открыто игнорируя традиционные нормы.

После войны актриса сменила амплуа, перейдя к образам властных стареющих женщин. Пиком карьеры стала роль Клары Рыдловой в фильме "Волчья яма" (1957), где она сыграла манипулятивную аристократку, держащую в тисках молодого мужа. Работа принесла ей "серебро" на Венецианском кинофестивале — говорят, до "Золотого льва" её не допустил всего один голос, отданный Софии Лорен.

Йиржина Шейбалова ушла из жизни в 1981 году, оставив наследие из десятков ролей, которые до сих пор заставляют зрителей спорить: восхищаться её талантом или ненавидеть героинь, ставших эталоном кинематографической "психопатии".

Уточнения

Йи́ржина Ше́йбалова (чеш. Jiřina Šejbalová; 17 сентября 1905, Прага, Австро-Венгрия, ныне Чехия — 23 августа 1981, там же) — чешская актриса театра, кино и телевидения, певица и театральный педагог.

