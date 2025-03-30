Национальный орнамент и дерево: Рузиль Минекаев удивит Подмосковье необычным домом

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Рузиль Минекаев, исполнивший роль в сериале "Слово пацана", получил известность и хороший заработок. Его стали приглашать в новые сериалы и предлагать главные роли.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Игоревич Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подмосковье

У актёра появилась возможность приобрести недвижимость. Он хочет построить дом в Подмосковье. По национальности Рузиль татарин, и дом он хочет оформить в национальном стиле.

"Планирую построить небольшой дом и собираюсь сделать его в татарском стиле. Где-нибудь в посёлке Подмосковья будет стоять татарский домик: деревянный, со ставнями, оконными рамами с национальным орнаментом", — поделился мечтой артист.

Но перебраться в свой дом и жить в нём постоянно у Рузиля не получится, потому что жена артиста хочет жить в большом городе, а дом ей не нужен.

Минекаев предлагал матери купить квартиру в Москве или в Казани. Мать актёра живёт в частном доме и не хочет перебираться в город. Она объясняет это тем, что хочет, чтобы дети приезжали к ней с внуками.

У Рузиля уже есть годовалый сын Рэмиль. Несмотря на занятость, Рузиль уделяет всё своё свободное время ребёнку.

Об этом написал WOMANHIT

Уточнения

Рузиль Рамилевич Минекаев (тат. Рузил Рамил улы Миңнекәев; род. 20 мая 1999, Нурлат, Татарстан) — российский актёр театра, кино и телевидения.

