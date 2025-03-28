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Мстители без Человека-паука и Доктора Стрэнджа: пять ключевых героев Marvel, о которых забыли

Кино » Зарубежное кино

Анонс начала съёмок пятого фильма франшизы — "Мстители: Судный день" — вызвал ажиотаж среди фанатов благодаря публикации списка из 27 актёров. Однако отсутствие в нём центральных персонажей Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) породило вопросы.

Супергерои Marvel
Фото: flickr.com by Bharath Srinivasan, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Супергерои Marvel

Среди неупомянутых значатся Том Холланд (Человек-паук), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Бри Ларсон (Капитан Марвел), Крис Пратт (Звёздный Лорд) и Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), чьи персонажи были ключевыми в недавних сюжетах.

Холланд, сыгравший Питера Паркера, завершил свою сольную трилогию в 2021 году, а четвёртый фильм уже в разработке. Камбербэтч, воплотивший Верховного мага, сыграл важную роль в "Докторе Стрэндже в Мультивселенной Безумия" (2022).

Ларсон, дебютировавшая в роли Кэрол Дэнверс в 2019 году ("Капитан Марвел") и вернувшаяся в "Марвелс" (2023), также не была включена в список, как и Пратт, чья трилогия "Стражей Галактики" завершилась в 2023-м.

Отсутствие Джексона, играющего Ника Фьюри с 2008 года, удивило поклонников, ведь его персонаж — символ объединения Мстителей.

Источники Marvel в комментариях для The Hollywood Reporter заявили, что дополнительные актёры будут объявлены позже, но не уточнили сроки или критерии отбора. Студия подчеркнула, что проект находится в активной разработке, оставляя надежду на возвращение культовых героев.

Ранее Никита Михалков назвал Людмилу Максакову наглой актрисой.

Уточнения

«Мсти́тели: Су́дный день» (англ. Avengers: Doomsday) — будущий американский художественный фильм, основанный на комиксах Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей. Кинокомикс станет пятым по счёту фильмом в серии о Мстителях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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