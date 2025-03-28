Киновселенная Marvel объявила имена звёзд "Мстителей: Конец света" и "Людей Икс"

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Marvel раскрывает 20 имён, которые станут частью нового хита киновселенной. Узнайте, какие ветераны и новые лица ожидают зрителей в новых картинах.

Фото: ВК-аккаунт киновселенной Марвел is licensed under public doman Герои киновселенной Марвел

Marvel верит, что победный рецепт финала сработает и на этот раз. Медиафраншиза сделает ставку на ностальгию большую, чем, например, в последних трёх "Дэдпулах" или в третьем "Человеке-пауке".

Студия запустила прямую трансляцию, где начала постепенно раскрывать отдельные имена, которые появятся на снимке Avengers: Doomsday летом следующего года.

Участие Криса Хемсворта, Тома Хиддлтона, Ванессу Кирби или большую часть актерского состава "Молний"никого не удивляет, однако возвращение таких ветеранов, как Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен или даже Ребекка Ромджин определенно стоит внимания.

Включение "Людей Икс" в MCU зрители тоже увидят. Похоже, старая гвардия дотянет до финала (перезагрузка состоится, нравится вам это или нет), вряд ли найдётся человек, который не хотел бы снова увидеть на большом экране Джеймса Марсдена или Алана Каммингса.

Прямая трансляция длилась в любом случае пять с половиной часов, в общей сложности было объявлено двадцать имён.

Текущий список состоит из: Роберта Дауни-младшего ("Доктор Дум"), Криса Хемсворта ("Тор"), Энтони Маки (Сэм Уилсон/ "Капитан Америка"), Себастьяна Стэна (Баки Барнс/ "Зимний солдат"), Ванессы Кирби (Сью Шторм/ "Женщина-невидимка"), Летиции Райт ("Шури"), Пола Радда ("Человек-муравей"), Ханны Джон-Кеймен ("Призрак") и другие.