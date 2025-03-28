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Куда собралась лететь?: Михалков в шутку осадил Максакову и назвал наглой актрисой

Кино » Российское кино

На торжественном вручении специальной премии "Золотая маска" режиссёр Никита Михалков неожиданно назвал актрису Людмилу Максакову "наглой и дерзкой".

Никита Михалков
Фото: en.kremlin.ru by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Михалков

Поводом стала её выходка во время награждения: Максакова появилась на сцене в маске и заявила, что "дерзко мечтает" сыграть в новом фильме Михалкова, а затем получить за роль "Золотого орла", чтобы "улететь в заоблачные дали".

Михалков, отвечая на шутливый вызов, отметил многолетнее знакомство с актрисой, охарактеризовав её как "талантливую, умную и наглую".

"Люся, куда ты собралась лететь?" — пошутил режиссёр, вызвав смех зала.

Он также признался, что, по его мнению, меньше других заслуживает награды, но отказываться от неё не станет: "Было бы кокетством отрицать значимость премии, которая символизирует служение театру, стране и будущему".

Отдельно, как пишет kp.ru, Михалков подчеркнул символичность события: ровно 30 лет назад, 27 марта, он получил "Оскар" за фильм "Утомлённые солнцем". По словам режиссёра, совпадение дат стало для него особым знаком.

Ранее стало известно о критическом состоянии Паши Техника.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

Людмила Васильевна Макса́кова (род. 26 сентября 1940, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, певица; народная артистка РСФСР (1980), лауреат Государственной премии России (1995). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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