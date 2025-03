Возвращение в джунгли: как фильм Джуманджи завоевал сердца поклонников вновь

Узнайте, как "Джуманджи" вернулось на экраны спустя 20 лет, и что ждёт зрителей в новой части приключений в джунглях.

Фантастический приключенческий художественный фильм "Джуманджи", адаптированный по мотивам сказки Криса Ван Оллсбурга, с Робином Уильямсом, заставил многих юных зрителей мечтать и дрожать, когда он был выпущен в 1995 году.

Поклонникам фильма "Джуманджи", который быстро стал культовым", пришлось очень долго ждать продолжения, несмотря на финальный эпизод, который оставил широко открытую дверь для новых приключений.

Два десятилетия спустя Лишь в 2017 году, более чем через два десятилетия после выхода первого фильма Джо Джонстона, зрители смогли снова бросить кости "Джуманджи".

К удивлению многих зрителей, которым понравился оригинальный фильм, этот новый художественный фильм режиссера Джейка Кэздана под названием "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли" имел некоторые существенные отличия от первого.

На этот раз больше никаких пешек, кубиков и настольных игр! Чтобы адаптироваться к своей аудитории и новым героям, "Джуманджи" стал игровой консолью! Сюжет повествует о приключениях четырех старшеклассников, которые оказались втянутыми в игру (как и Алан Пэрриш много лет назад) и теперь приняли облик взрослых аватаров.

Успех в прокате позволил запустить производство третьего фильма, вышедшего в 2019 году, а сейчас в производстве находится четвертый.

Если вы ищете веселое приключение, которым можно насладиться всей семьей этим вечером на Netflix, теперь у вас есть решение!

