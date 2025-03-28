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Сэмюэл Л. Джексон: Я много раз умирал, но все помнят именно эту смерть

1:14
Кино

Сэмюэл Л. Джексон рассказывает о захватывающем опыте съёмок в фильме "Глубокое синее море", его первых смертях на экране и неожиданных трудностях.

Акула
Фото: flickr.com by Bernard DUPONT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Акула

Сэмюэл Л. Джексон отметил, что зрелищная смерть на экране всегда его привлекала.

"Я всегда хотел, чтобы в фильме меня убило что-то большое, что за мной гналось. Я пропустил сцену своей смерти в "Парке Юрского периода", потому что ураган разрушил декорации на Гавайях, так что я так и не спустился вниз, чтобы меня съел велоцираптор", — поведал актёр.

Он признался, что предложение Ренни Харлина стать первой жертвой акулы в новом фильме его обрадовало.

"Я и не подозревал, что буду таким мокрым. Я провёл в воде целый месяц: это было что-то невероятное. Во время съёмок сцен с бурей на нас лили воду с вышек, и повсюду летали огромные волны", — вспомнил о своём опыте съёмок Сэмюэл.

Актёр отметил, что смерть его персонажа в фильме об акулах стала самой запоминающейся для зрителей.

"У меня были самые разные смерти в кино, но все помнят эту", — объяснил артист.

Уточнения

Сэ́мюэл Леро́й Дже́ксон (англ. Samuel Leroy Jackson; род. 21 декабря 1948, Вашингтон, США) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. В 1991 году получил признание критиков за свою роль в фильме «Тропическая лихорадка».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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