Актёр Джордж Клуни ушёл на Бродвей: я не пытаюсь соревноваться с 25-летними

Джордж Клуни делится откровениями о своем дебюте на Бродвее в 63 года и рассказывает, что его ждёт впереди в театральной карьере.
Знаменитый актёр Джордж Клуни рассказал в передаче "60 минут", по случаю премьеры театральное шоу "Good Night, and Good Luck", который знаменует собой дебют на Бродвее.
"Мне 63 лет. Я не пытаюсь соревноваться с 25-летними героями. Это не моя работа. Я больше не делаю романтические фильмы", — объяснил он.
63-летний звезда кино рассказал о своем участии в шоу "Good Night, and Good Luck", которое основано на одноименном фильме 2005 года и рассказывает реальную историю легендарного журналистских исследований Эдварда. Р. Мара для сенатора Джозефа Маккарти.
"Нет ни одного актёра в мире, который не хотел бы играть на Бродвее", — выразил свою точку зрения Клуни.
Он признался, что с возрастом играть становится всё труднее, однако он не сдаётся.
Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.
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