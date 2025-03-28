Актёр Джордж Клуни ушёл на Бродвей: я не пытаюсь соревноваться с 25-летними

Джордж Клуни делится откровениями о своем дебюте на Бродвее в 63 года и рассказывает, что его ждёт впереди в театральной карьере.

Фото: ВК-аккаунт Джорджа Клуни is licensed under public doman Актёр Джордж Клуни

Знаменитый актёр Джордж Клуни рассказал в передаче "60 минут", по случаю премьеры театральное шоу "Good Night, and Good Luck", который знаменует собой дебют на Бродвее.

"Мне 63 лет. Я не пытаюсь соревноваться с 25-летними героями. Это не моя работа. Я больше не делаю романтические фильмы", — объяснил он.

63-летний звезда кино рассказал о своем участии в шоу "Good Night, and Good Luck", которое основано на одноименном фильме 2005 года и рассказывает реальную историю легендарного журналистских исследований Эдварда. Р. Мара для сенатора Джозефа Маккарти.

"Нет ни одного актёра в мире, который не хотел бы играть на Бродвее", — выразил свою точку зрения Клуни.

Он признался, что с возрастом играть становится всё труднее, однако он не сдаётся.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

