Диплом на стройке нашёл: Нагиев иронично высказался о своём творческом пути и дал совет молодым актёрам

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Недавно состоялась премьера комедийного сериала "Актёрище" с участием Дмитрия Нагиева. Актёр пришёл на презентацию сериала. Рядом с ним на сцене были режиссёр Дмитрий Невзоров и партнёр по сериалу Антон Лапенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

Нагиев поблагодарил за совместную работу режиссёра, продюсеров и коллег-артистов и пообщался с журналистами. Нагиев с юмором отвечал на вопросы корреспондента Кино Mail, в том числе на вопрос, каково это — быть актёрищем.

"Не знаю. Если бы я знал, я бы им был. Я же не настоящий актёр, я диплом на стройке нашёл", — высказался Нагиев.

Молодым актёрам он пожелал не сдаваться — и тогда всё получится. При этом он добавил, что у него самого получилось.

Нагиев признался, что не очень серьёзно относится к своему творчеству и что интереснее, чем сама жизнь, ничего нет.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

