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Я-то всё ещё жив!: Шон Бин с юмором отреагировал на мемы о своих экранных смертях

1:12
Кино » Зарубежное кино

Британский актёр Шон Бин, чьих героев регулярно "хоронят" поклонники через мемы, в интервью RadioTimes признался, что осознал тренд на трагические финалы своих персонажей.

Шон Бин
Фото: youtube.com by канал WIRED, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шон Бин

Звезда "Властелина колец" и "Игры престолов" отметил, что, несмотря на ироничные призывы фанатов, не намерен полностью отказываться от ролей с предрешённой гибелью.

"Я играл потрясающих персонажей и предпочту их смерть скучному герою, который доживёт до титров. Но, увидев тонны шуток, подумал: "Может, хватит умирать так часто?" Впрочем, меня это не тревожит — я-то всё ещё жив!" — пошутил Бин.

Актёр, чьих персонажей "похоронили" в десятках проектов — от эпопеи о Средиземье до сериала "Сквозь снег", — готовится к съёмкам в триллере "Тени от неба".

В ленте, премьера которой намечена на 2025 год, он разделит экран с Джоном Рисом-Дэвисом, известным по роли Гимли. Поклонники уже гадают, сумеет ли новый герой Бина пережить финальные титры или продолжит печальную традицию.

Ранее Глюк'oZa высказалась о скандальном концерте в Красноярске.

Уточнения

Шон Марк Бин (англ. Shaun Mark «Sean» Bean, род. 17 апреля 1959, Хандсворт) — британский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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