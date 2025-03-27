Шок и трепет: как Последнее танго в Париже сломало жизнь Марии Шнайдер

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Новый фильм "Быть Марией" расскажет о трагической судьбе актрисы Марии Шнайдер, пережившей унижение и насилие на съёмках фильма "Последнее танго в Париже".

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

В интервью 1983 года для французского телешоу актрису Марию Шнайдер спросили, не будет ли она возражать, если в программе покажут отрывок из фильма "Последнее танго в Париже", в котором она снялась 11 лет назад.

"Нет, — умоляюще ответила она. — Я бы предпочла этого не делать".

Фильм режиссёра Бернардо Бертолуччи "Танго" рассказывает о страстных сексуальных отношениях между молодой француженкой Жанной (Шнайдер) и пожилым американцем Полом (Марлон Брандо). В итоге "Танго" стало более скандальным, чем знаменитым, из-за сцены, в которой Пол принуждает Жанну к сексу с помощью кусочка масла.

Эта сцена преследовала Шнайдер, которая умерла в 2011 году в возрасте 58 лет, до конца её жизни. В интервью 2007 года она сказала, что этот момент застал её врасплох.

"Я чувствовала себя униженной и, честно говоря, немного изнасилованной — и Марлоном, и Бертолуччи", — объяснила актриса.

Это стало моральной и этической проблемой для режиссёра Джессики Палуд, в новом фильме "Быть Марией".

Уточнения

Мари́я Шна́йдер (фр. Maria Schneider; 27 марта 1952, Париж, Франция — 3 февраля 2011, там же) — французская актриса, дочь французского актёра Даниэля Желена и французской фотомодели немецко-румынского происхождения Мари-Кристин Шнайдер. Наиболее известна по фильму «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо.

