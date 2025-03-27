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Шутка, покорившая Скорсезе: как маститого режиссёра уговорили сняться в сериале?

Кино » Зарубежное кино

Актёр и продюсер Сет Роген раскрыл детали сотрудничества с легендарным режиссёром Мартином Скорсезе в новом сериале "Студия". В проекте, премьера первых двух эпизодов которого состоялась 26 марта на Apple TV+, Скорсезе сыграл самого себя в эпизодической роли.

Мартин Скорсезе
Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мартин Скорсезе

По сюжету, герой Рогена — Мэтт Ремик, новый глава проблемной киностудии Continental, — случайно срывает планы Скорсезе на финальный фильм "Kool-Aid", посвящённый трагедии в Джонстауне, что доводит режиссёра до слёз.

Роген признался, что до съёмок лично не был знаком со Скорсезе, но юмористический подход к роли стал ключом к его согласию.

"Мы написали персонажа, который должен был быть смешным, и это сработало. Все хотят хорошую шутку", — пояснил актёр на премьере в рамках фестиваля SXSW.

По его словам, аналогичный метод помог привлечь Шарлиз Терон, с которой он ранее работал в фильме "Случайный роман". По его словам, ей пообещали, что её единственная реплика будет убийственно смешной.

В сериале также появились Стив Бушеми, Пол Дано, Зак Эфрон и другие звёзды, исполнившие самих себя. Проект исследует абсурдность Голливуда через призму кризиса главного героя, чья заветная мечта обернулась разочарованием.

Ранее стало известно, какая роль может принести "Оскар" актрисе Зендее.

Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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