После этой роли Зендея проснётся легендой: перевоплощение в Ронни Спектор

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Поклонники актрисы Зендеи уверены, что её новая роль в фильме "Будь моей малышкой" станет прорывом в карьере и принесёт первую номинацию на премию "Оскар".

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зендая

В соцсетях развернулись оживлённые обсуждения после анонса проекта, где звезда сыграет Ронни Спектор — солистку культовой группы The Ronettes. Интернет-пользователи уже запустили хештеги с предсказаниями: "Зендея заберёт статуэтку", "Оскар в пути!".

Лента, режиссёром которой выступит обладатель "Оскара" Барри Дженкинс ("Лунный свет"), расскажет не только о творческом пути певицы, но и о её сложных отношениях со скандальным продюсером Филом Спектором.

Сценарий, разработанный Дэйвом Кайганичем ("Кролик Джоджо"), обещает нестандартный подход к биографическому жанру. Наследники Ронни, скончавшейся в 2022 году, поддержали выбор актрисы.

"Ронни сама хотела видеть Зендею в этой роли. Мы уверены, что дуэт с Дженкинсом передаст её историю искренне и мощно", — отметили они.

Параллельно Зендея занята в новом проекте Кристофера Нолана — "Одиссее", где она воплотит образ богини Афины. Первые кадры со съёмок уже вызвали ажиотаж, подогрев интерес к многообещающей карьере актрисы.

Ранее стало известно о выходе свежей картины с Джейсоном Стэтхемом.

Уточнения

Зенде́я Мари́ Штёрмер Ко́улман (англ. Zendaya Maree Stoermer Coleman; род. 1 сентября 1996[…], Окленд, Калифорния), более известная мононимно как Зенде́я (также встречается написание Зенда́я) — американская актриса, певица, танцовщица и модель.



Ронни Спектор (англ. Ronnie Spector, ур. Вероника Иветт Беннетт (англ. Veronica Yvette Bennett), 10 августа 1943, Нью-Йорк, США — 12 января 2022, Данбери, Коннектикут, США) — американская певица, соучредительница и фронтменка группы The Ronettes.

