Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов

В прокат выходит новый боевик "Мастер" с Джейсоном Стэтхемом в главной роли. Фильм, режиссёром которого стал Дэвид Айер ("Отряд самоубийц"), основан на серии романов Чакa Диксона "Торговля Левона".

Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джейсон Стетхэм

Хотя Сильвестр Сталлоне не появится на экране, он выступил сценаристом и продюсером проекта, адаптировав литературную сагу для большого экрана.

Стэтхем играет Левона Кейда — бывшего спецназовца, пытающегося начать жизнь заново в роли строителя. Однако исчезновение дочери его босса заставляет героя вернуться к навыкам прошлого. Это уже не первое сотрудничество Айера и Стэтхэма: ранее дуэт работал над триллером "Пчеловод".

Премьера "Мастера" состоится 27 марта. Параллельно Стэтхем готовит другой проект — боевик "Мятеж" Жан-Франсуа Рише, где сыграет экс-спецназовца Коула Рида, подозреваемого в убийстве друга. Лента выйдет в США и Великобритании в январе 2026 года.

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Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Гнев человеческий», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), дилогии «Адреналин» («Адреналин», «Адреналин 2: Высокое напряжение»), а также таким киносериям, как «Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж».

