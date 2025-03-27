Павел Деревянко и его девушка стали жертвами взлома: мошенники слили в сеть их интимное видео

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Интимные видео и фото — это всегда лакомый кусочек не только для тех, кому они предназначаются, но и для мошенников. Даже если человек не выкладывает эти кадры в общем доступе, а присылает их кому-то в личной переписке, злоумышленники всегда могут взломать аккаунт и завладеть компроматом. Такая ситуация произошла с актёром Павлом Деревянко и его девушкой Зоей Фуць.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

Заполучив интимное видео актёра и его возлюбленной, мошенники стали действовать по своей давно отработанной схеме: они разослали его всем друзьям актёра, однако этого им показалось мало. Они также смоделировали голос Павла с помощью ИИ и стали просить у его знакомых денег в долг. Бывший водитель актёра поверил мошенникам и перевёл им 48 тысяч рублей.

Деревянко обратился к своим подписчикам и призвал их не верить мошенникам и не поддаваться на их хитрости. Девушка Павла Деревянко очень переживает из-за случившегося. В день происшествия Деревянко в полицию не обращался. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

