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Павел Деревянко и его девушка стали жертвами взлома: мошенники слили в сеть их интимное видео

1:10
Кино

Интимные видео и фото — это всегда лакомый кусочек не только для тех, кому они предназначаются, но и для мошенников. Даже если человек не выкладывает эти кадры в общем доступе, а присылает их кому-то в личной переписке, злоумышленники всегда могут взломать аккаунт и завладеть компроматом. Такая ситуация произошла с актёром Павлом Деревянко и его девушкой Зоей Фуць.

Павел Деревянко
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Павел Деревянко

Заполучив интимное видео актёра и его возлюбленной, мошенники стали действовать по своей давно отработанной схеме: они разослали его всем друзьям актёра, однако этого им показалось мало. Они также смоделировали голос Павла с помощью ИИ и стали просить у его знакомых денег в долг. Бывший водитель актёра поверил мошенникам и перевёл им 48 тысяч рублей.

Деревянко обратился к своим подписчикам и призвал их не верить мошенникам и не поддаваться на их хитрости. Девушка Павла Деревянко очень переживает из-за случившегося. В день происшествия Деревянко в полицию не обращался. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

 

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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