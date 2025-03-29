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Трагедия в семье Мистера Бина: дочь актёра рассказала, как развод родителей повлиял на её жизнь

Кино

Когда дочери известного британского актёра Роуэна Аткинсона, исполнившего роль Мистера Бина в одноимённом телесериале, было двадцать лет, родители, прожившие в браке 24 года, развелись. Это стало трагедией для девушки.

Роуэн Аткинсон
Фото: commons.wikimedia.org by S Pakhrin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роуэн Аткинсон

"Я прошла через хаос и одиночество, когда мне было 20. Сейчас мне 30, я отчётливо вижу, что творилось внутри меня в те тёмные дни", — рассказала Лили Састри изданию Daily Mail.

После развода родителей Лили поменяла фамилию отца на фамилию матери Састри. Из-за этого пошли слухи о разрыве отношений дочери с отцом. Девушка долго не могла прийти в себя после краха семьи. Ей понадобился не один год, чтобы всё правильно понять, разобраться в своей жизни и избавится от обид и одиночества.

Лили Састри занимается живописью, это очень помогло ей в трудный период жизни. Недавно в Лондоне открылась выставка её картин.

Уточнения

Ро́уэн Себа́стьян А́ткинсон (англ. Rowan Sebastian Atkinson; родился 6 января 1955 года, г. Консетт, Дарем, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, сценарист, продюсер и писатель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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