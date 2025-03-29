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Заманили в загс обманом: Ольга Дроздова раскрыла тайну свадьбы с Дмитрием Певцовым

1:43
Кино

Ольга Дроздова вспоминает, как её обманным путём заманили в ЗАГС и ей пришлось выйти замуж за Дмитрия Певцова. Дроздова и Певцов состоят в браке уже 30 лет. До этого у Дроздовой был неудачный брак, после которого она больше не хотела выходить замуж.

Свадебные замочки в центре Ярославля
Фото: web.archive.org by Nee, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свадебные замочки в центре Ярославля

Дроздова поставила на первое место карьеру в театре и кино и вовсе не помышляла о замужестве. Сейчас актриса совсем не жалеет о случившимся и благодарна друзьям, которые решили её судьбу, заманив её в загс.

"Я так долго сопротивлялась этому названию и званию. Вообще удивительно, что мы поженились с Дмитрием Анатольевичем. После первого брака я стала противницей официальных отношений. Не в том смысле, что ударилась во все тяжкие. Просто так получилось. Хотя и поженили нас обманным путём друзья, когда мы ехали на съёмки и вдруг оказались у загса. Я тогда ещё не понимала, почему мы снимаем "Королеву Марго" в другом помещении", — рассказала Ольга Дроздова в интервью проекту "ИСИ".

До рождения сына у Дроздовой в приоритете была актёрская карьера, но всё изменилось, когда она поняла, что ждёт ребёнка. Сейчас сыну Певцова и Дроздовой Елисею 17 лет, он заканчивает школу. В отличии от родителей, молодой человек не собирается посвящать себя актёрской профессии. Елисею больше по душе автомобили и двигатели.

В настоящее время Ольга Дроздова не работает в театре. Она полностью посвятила себя семье. Также она находит время преподавать в театральной студии "Певчие дрозды".

Уточнения

Ольга Борисовна Дроздова (род. 1 апреля 1965, Находка, Приморский край, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2015), декан театрального факультета Института современного искусства (Москва).

Дми́трий Анато́льевич Певцо́в (род. 8 июля 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог; народный артист России (2001), лауреат Государственной премии РФ (1997).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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