Секрет новой Мумии: кто заменит Брендана Фрейзера в главной роли

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Создатели перезагрузки "Мумии" раскрывают важные подробности. Кто станет новым лицом легендарной франшизы после Брендана Фрейзера?

Фото: ВК-аккаунт Брендана Фрейзера is licensed under public doman Актёр Брендан Фрейзер

Создатели новой "Мумии" отвечают на самый насущный вопрос. Кто исполнит главную роль после всеми любимого Брендана Фрейзера?

Мы уже знаем, что авторы перезагрузки приключенческого сериала "Мумия" склоняются к созданию фильма ужасов под руководством режиссёра Ли Кронина ("Зловещие мертвецы: Пробуждение").

По данным журнала The Hollywood Reporter, исполнителем главной роли выбрали ирландско-американского актёра Джека Рейнора.

Он сыграл вместе с Флоренс Пью одну из главных ролей в фильме "Солнцестояние", а также появился в "Пятых трансформерах".

Рейнор, по сюжету он уже стал мужем и отцом, теперь должен бросить вызов злым сверхъестественным силам.

Съемки новой "Мумии" стартуют в Ирландии в апреле, затем кинокартина появится на экранах кинотеатров годом позже, в апреле 2026 года.

Уточнения

Бре́ндан Джеймс Фре́йзер (англ. Brendan James Fraser; род. 3 декабря 1968, Индианаполис, Индиана) — американский и канадский актёр театра, кино и телевидения, продюсер. Лауреат премий «Оскар», «Выбор критиков» и Премии Гильдии киноактёров США (2023).

