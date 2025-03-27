Стало известно, кто сыграет Хагрида в новом фильме о Гарри Поттере

Утверждён актёр на роль Хагрида в сериале о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
Фанаты Гарри Поттера с напряжением следят за отбором актёров в культовую франшизу.
Сообщается, что на роль волосатого гиганта Хагрида в сериале рассматривают актёра Ника Фроста. Поклонникам историй о мальчике, который выжил, данная перспектива показалась приемлемой.
Актёр Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в фильмах по роману писательницы Джоан Роулинг, умер осенью 2022 года.
Роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере исполнит актёр Джон Литгоу.
Ранее сообщалось, что на главные роли в сериале о Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей.
«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.
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