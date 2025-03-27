Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 опасных заблуждений о беге, из-за которых вы не получаете эффект
Натуральный уход за гортензиями: преимущества апельсиновых очисток
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать

Стало известно, кто сыграет Хагрида в новом фильме о Гарри Поттере

0:47
Кино

Утверждён актёр на роль Хагрида в сериале о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Актёр Ник Фрост
Фото: ВК-аккаунт Ника Фроста is licensed under public doman
Актёр Ник Фрост

Фанаты Гарри Поттера с напряжением следят за отбором актёров в культовую франшизу.

Сообщается, что на роль волосатого гиганта Хагрида в сериале рассматривают актёра Ника Фроста. Поклонникам историй о мальчике, который выжил, данная перспектива показалась приемлемой.

Актёр Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в фильмах по роману писательницы Джоан Роулинг, умер осенью 2022 года.

Роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере исполнит актёр Джон Литгоу.

Ранее сообщалось, что на главные роли в сериале о Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Домашние животные
Хит-парад самых болезненных пород: кого стоит обходить стороной
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Натуральный уход за гортензиями: преимущества апельсиновых очисток
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать
Квантовые датчики изменят авиацию? Boeing провёл тестовый полёт без GPS
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.