Стало известно, кто сыграет Хагрида в новом фильме о Гарри Поттере

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Утверждён актёр на роль Хагрида в сериале о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Фото: ВК-аккаунт Ника Фроста is licensed under public doman Актёр Ник Фрост

Фанаты Гарри Поттера с напряжением следят за отбором актёров в культовую франшизу.

Сообщается, что на роль волосатого гиганта Хагрида в сериале рассматривают актёра Ника Фроста. Поклонникам историй о мальчике, который выжил, данная перспектива показалась приемлемой.

Актёр Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в фильмах по роману писательницы Джоан Роулинг, умер осенью 2022 года.

Роль Дамблдора в сериале о Гарри Поттере исполнит актёр Джон Литгоу.

Ранее сообщалось, что на главные роли в сериале о Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

