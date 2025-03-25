Любят турков больше, чем мужей: почему россиянки так увлечены турецкими сериалами?

Недавно группа общественников в России высказала инициативу запретить у нас в стране турецкие сериалы, якобы они плохо влияют на демографию. Семейный психолог Татьяна Потёмкина рассказала MoneyTimes. Ru, почему у нас в стране продолжает расти интерес к турецким сериалам, и что на самом деле в них привлекает женщин.

Фото: kinopoisk.ru by gochanars, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сериал "Зимородок"

По ее словам, эти истории создают ощущение другой жизни, позволяя людям отвлечься от повседневных забот и проблем, таких как финансовая нестабильность, инфляция и сложности в воспитании детей.

"Турецкие сериалы предлагают зрителям понятные и эмоционально насыщенные истории о человеческих отношениях", — отметила Потёмкина.

Кроме того, в этих сериалах мужчины и женщины очень красивы, а их отношения кажутся идеальными. Это создает ощущение комфорта и надежды, что, возможно, и в реальной жизни можно найти подобные отношения, добавила психолог.

Уточнения

«Королёк — птичка певчая» (тур lang="tr">Çalıkuşu) — турецкая телевизионная драма, частично основанная на одноимённом романе Решата Нури Гюнтекина.

