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Кровавые царапины и порванная куртка: Добронравов рассказал о цене съёмок с медведем

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Кино

Виктор Добронравов посетил премьеру фильма "Пальма 2", в котором он сыграл уехавшего в российскую глубинку лётчика. Съёмки были одновременно необычными и опасными, ведь герой Добронравова взял в дом четвероногого друга, но не кота или собаку, а медвежонка.

Виктор Добронравов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктор Добронравов

Персонаж фильма решил взять себе такого питомца, потому что у него умерла мама и он остался в лесу беззащитным и в совершенном одиночестве. В "Пальме 2" не использовалась компьютерная графика. Всё, что происходит на экране, актёры выполняли на самом деле.

"Одно неловкое движение — и порванная куртка, кровавые царапины. Но потом я привык, научился держать дистанцию. Хотя в целом это странное удовольствие. Только русские артисты могут сниматься с живыми медведями", — приводит слова Виктора издание "7Дней".

Уточнения

Ви́ктор Фёдорович Добронра́вов (род. 8 марта 1983, Таганрог, Ростовская область, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, музыкант.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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