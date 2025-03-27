Причина немного смущает: Бен Аффлек впервые заговорил о разводе с Дженнифер Лопес

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Поклонники долгое время гадали, что именно стало причиной развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

Фото: flickr.com by Medill DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

До сих пор фанаты привыкли верить всему, что Дженнифер раскрыла в документальном фильме "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", однако Бен в недавнем интервью GQ заявил, что причина была несколько иная.

Аффлек не стал говорить прямо, что привело к разрыву отношений. Он лишь подчеркнул, что расставание было мирным — без серьёзных ссор, скандалов и обид. Также он сказал, что по-прежнему очень хорошо относится к Лопес.

Актёр признался, что причина развода очень деликатная и немного его смущает, поэтому он не хотел бы касаться этой темы.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».



Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

