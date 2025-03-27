Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш пёс не слушается? Это может быть хорошим знаком
Хватит быть фоном: 5 деталей, с которыми ты сразу в центре внимания
Бесплатная питьевая вода для туристов: в Леджиуно появился уникальный фонтан
Когда на горизонте появлялся хищник, успевал ли наш предок сделать хоть шаг к спасению
Цветёт, пахнет и отпугивает комаров: скромное растение с характером супергероя
Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой
Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная
Необычный рецепт для любителей морепродуктов: лангустины с песто — просто и вкусно
ТОП-5 советских машин, которые могли работать на низкокачественном бензине

Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём

0:50
Кино

У актёра Сергея Бурунова был период, когда он работал без выходных, отдавая всю свою энергию съёмкам. В то время он полностью забыл об отдыхе, но однажды ему всё-так выпали два выходных дня. Бурунов настолько отвык от этого, что испытал настоящее потрясение.

Сергей Бурунов
Фото: flickr.com by Фотобанк Sport24. Александр Мысякин / Alexander Mysyakin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Бурунов

"Помню, у меня был выходной: я пошёл в магазин, зашёл туда и… заплакал. Потому что у меня выходной! Целых два дня отдыха!" — рассказал он в шоу Dreamcast в VK Видео.

В дальнейшем актёр понял, как важно полноценно отдыхать. Он осознал, что постоянная работа вредна для здоровья, и скорректировал свой график. Теперь у него бывают регулярные выходные. Бурунов черпает радость даже в повседневных хозяйственных делах дома.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это
Недвижимость
Решётка на плите стала липкой? Не тратьте силы — используйте это Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Последние материалы
Лёгкий способ расчёта площади комнаты — даже если она не прямоугольная
Необычный рецепт для любителей морепродуктов: лангустины с песто — просто и вкусно
ТОП-5 советских машин, которые могли работать на низкокачественном бензине
Ужас НАТО. Россия будет полностью готова к войне с НАТО через 5 лет 
115-летие Фурцевой: внучатый племянник министра культуры СССР пришёл на спектакль о легендарной бабушке
Включённый двигатель и пистолет в баке — комбинация, от которой седеют заправщики
Тренд на свободу: объёмные брюки, которые делают образ ультрамодным
Знакомьтесь: замок Зелена Гора в Чехии ждет нового владельца — что с ним произошло
Там, где космос должен был молчать, рождается нечто грандиозное
Вкусная вода существует — вы просто не пробовали правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.