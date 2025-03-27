Бурунов не поверил своему счастью: актёр раскрыл, что с ним произошло в магазине — слёзы полились ручьём

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

У актёра Сергея Бурунова был период, когда он работал без выходных, отдавая всю свою энергию съёмкам. В то время он полностью забыл об отдыхе, но однажды ему всё-так выпали два выходных дня. Бурунов настолько отвык от этого, что испытал настоящее потрясение.

Фото: flickr.com by Фотобанк Sport24. Александр Мысякин / Alexander Mysyakin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Бурунов

"Помню, у меня был выходной: я пошёл в магазин, зашёл туда и… заплакал. Потому что у меня выходной! Целых два дня отдыха!" — рассказал он в шоу Dreamcast в VK Видео.

В дальнейшем актёр понял, как важно полноценно отдыхать. Он осознал, что постоянная работа вредна для здоровья, и скорректировал свой график. Теперь у него бывают регулярные выходные. Бурунов черпает радость даже в повседневных хозяйственных делах дома.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).

