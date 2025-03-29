Собчак перечислила 6 лучших фильмов о Японии: это отдельная вселенная

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Отдыхающая в Японии Ксения Собчак посоветовала к просмотру шесть кинофильмов, которые, по её мнению, лучше всего передают колорит страны восходящего солнца.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксению Собчак очень впечатлило путешествие по Японии. Она назвала эту страну отдельной вселенной.

Она перечислила 6 кинокартин, который помогут понять дух самобытного государства.

Магазинные воришки. Фильм рассказывает о бедной семье, члены которой вынуждены прибегать к кражам из-за своего бедственного положения.

"Пронзительное и грустное кино о поиске счастья в мелочах", — охарактеризовала фильм журналистка.

Трудности перевода. В списке Собчак оказался легендарный фильм Софии Копполы.

"Экзистенциальный кризис среднего возраста героя Билла Мюррея в разрезе культурной новизны Японии", — гласит пояснение к популярной кинокартине.

Молчание. Не прошла журналистка и мимо экранизация романа Сюсаку Эндо Мартином Скорсезе. В фильме рассказывается о подвигах христианских священников, прибывающих в Японию проповедовать веру Христову.

Идеальные дни. Собчак уверена, что немецкому режиссёру Виму Вендерсу удалось передать японский дух. По сюжету главный герой работает уборщиком общественных туалетов и очень любит свою работу.

"Фильм о той самой светлой грусти", — так охарактеризовала картину Ксения.

Зло не существует. Фильм повествует о разрушении привычной жизни людей индустриализацией. Картина рассказывает историю о девочке и её отце, поселение которых попадает под модернизацию.

Сёгун. Собчак отметила также свежий ремейк сериала 1980 года. По сюжету английский штурман Джон Блэкторн попадает в Японию в период междоусобных войн.

"Очень красивая исторический картина в 10 сериях", — выразила своё мнение Ксения.

Уточнения

Сёгу́н (яп. 将軍 сё:гун, [ɕo̞ːɡɯ̟̃ᵝɴ]) — в японской истории так назывались высокопоставленные военные, которые обладали реальной властью и управляли Японией большую часть времени с 1192 года до реставрации Мэйдзи, произошедшей в 1868 году.

