Собчак перечислила 6 лучших фильмов о Японии: это отдельная вселенная

Отдыхающая в Японии Ксения Собчак посоветовала к просмотру шесть кинофильмов, которые, по её мнению, лучше всего передают колорит страны восходящего солнца.
Ксению Собчак очень впечатлило путешествие по Японии. Она назвала эту страну отдельной вселенной.
Она перечислила 6 кинокартин, который помогут понять дух самобытного государства.
Магазинные воришки. Фильм рассказывает о бедной семье, члены которой вынуждены прибегать к кражам из-за своего бедственного положения.
"Пронзительное и грустное кино о поиске счастья в мелочах", — охарактеризовала фильм журналистка.
Трудности перевода. В списке Собчак оказался легендарный фильм Софии Копполы.
"Экзистенциальный кризис среднего возраста героя Билла Мюррея в разрезе культурной новизны Японии", — гласит пояснение к популярной кинокартине.
Молчание. Не прошла журналистка и мимо экранизация романа Сюсаку Эндо Мартином Скорсезе. В фильме рассказывается о подвигах христианских священников, прибывающих в Японию проповедовать веру Христову.
Идеальные дни. Собчак уверена, что немецкому режиссёру Виму Вендерсу удалось передать японский дух. По сюжету главный герой работает уборщиком общественных туалетов и очень любит свою работу.
"Фильм о той самой светлой грусти", — так охарактеризовала картину Ксения.
Зло не существует. Фильм повествует о разрушении привычной жизни людей индустриализацией. Картина рассказывает историю о девочке и её отце, поселение которых попадает под модернизацию.
Сёгун. Собчак отметила также свежий ремейк сериала 1980 года. По сюжету английский штурман Джон Блэкторн попадает в Японию в период междоусобных войн.
"Очень красивая исторический картина в 10 сериях", — выразила своё мнение Ксения.
Сёгу́н (яп. 将軍 сё:гун, [ɕo̞ːɡɯ̟̃ᵝɴ]) — в японской истории так назывались высокопоставленные военные, которые обладали реальной властью и управляли Японией большую часть времени с 1192 года до реставрации Мэйдзи, произошедшей в 1868 году.
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