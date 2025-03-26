Вин Дизель раскрывает секреты: стал известен захватывающий сюжет Риддик-4

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Вин Дизель наконец-то показал первые кадры своего нового фильма "Риддик: Фурия". Узнайте о загадочном прошлом героя и его возвращении в новый мир.

Фото: https://vk.com/vindieseldaily by ВК-аккаунт Вин Дизеля is licensed under public doman Актёр Вин Дизель

Звезда боевиков Вин Дизель втайне показал первые кадры из своего нового (и долгожданного) продолжения "Риддик-4". Научно-фантастический боевик под официальным названием "Риддик: Фурия" расскажет о загадочном прошлом главного героя Дизеля, который в 2000-х годах в картине "Чёрная дыра" был таинственным межгалактическим заключённым.

С тех пор сюжетная линия значительно расширилась, и ожидается, что "Риддик: Фурия" вернёт одного из лучших персонажей Дизеля для создания эпической кинокартины.

"Риддик наконец возвращается в свой родной мир, который он едва помнит и который, как он опасается, может лежать в руинах. Но там он находит других фурианцев, сражающихся за своё существование против нового монстра. И некоторые из этих фурианцев больше похожи на Риддика, чем он мог себе представить", — гласит описание сюжета новой кинокартины.

Новая картина значительно расширяет предыдущие фильмы, превращая историю в межгалактическую научно-фантастическую эпопею, в которой персонаж сражается с империей, одержимой идеей уничтожения человечества, известной как Некроманты.

Уточнения

Вин Ди́зель (англ. Vin Diesel, настоящее имя Марк Синклер — англ. Mark Sinclair; род. 18 июля 1967) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios.

