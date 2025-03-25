Собчак высказалась о кадрах фильма о Владимире Путине с Джудом Лоу в главной роли

Ксения Собчак высказала свои опасения по поводу иностранного фильма о Владимире Путине.
Ксения Собчак отреагировала на кадры художественного фильма "Кремлёвский волшебник" французского режиссёра Оливье Ассаяса.
В Сети можно увидеть фото со съёмок картины. На кадрах актёр Джудом Лоу в образе Владимира Путина стоит в окружении арабов и представителей других национальностей.
"Но главная роль у Пола Дано, который должен сыграть политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого является Владислав Сурков", — написала журналистка под фото.
Собчак поделилась своими предположениями по поводу того, каким может получиться фильм о президенте России.
"Каковы шансы, что фильм не будет состоять на 100% из клюквы?" — задалась вопросом Ксения.
Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли».
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