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Собчак высказалась о кадрах фильма о Владимире Путине с Джудом Лоу в главной роли

0:51
Кино

Ксения Собчак высказала свои опасения по поводу иностранного фильма о Владимире Путине.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак отреагировала на кадры художественного фильма "Кремлёвский волшебник" французского режиссёра Оливье Ассаяса.

В Сети можно увидеть фото со съёмок картины. На кадрах актёр Джудом Лоу в образе Владимира Путина стоит в окружении арабов и представителей других национальностей.

"Но главная роль у Пола Дано, который должен сыграть политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого является Владислав Сурков", — написала журналистка под фото.

Собчак поделилась своими предположениями по поводу того, каким может получиться фильм о президенте России.

"Каковы шансы, что фильм не будет состоять на 100% из клюквы?" — задалась вопросом Ксения.

Уточнения

Дэ́вид Джуд Хе́йворт Ло́у (англ. David Jude Heyworth Law — Джуд Ло; род. 29 декабря 1972[…], Луишем, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра и кино. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «Талантливый мистер Рипли».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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