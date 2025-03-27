Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха

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Многие коллеги Михаила Ефремова рады, что совсем скоро актёр выйдет на свободу. Алексей Учитель, побывавший на кинопремии "Ника", рассказал, каким видит творческое будущее Ефремова. Слова режиссёра приводит издание "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Учитель уверен, что Ефремов будет нарасхват и его карьера вновь пойдёт в гору, как в прежние времена.

"Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино", — заявил Учитель.

Однако сам Ефремов сейчас думает в первую очередь не о работе, а о здоровье. Особенно его волнует болезнь лёгких. После освобождения Ефремов собирается заняться серьёзным лечением. Актёр не скрывает, что долгие годы разрушал себя алкоголем. Он решил больше не пить и не садиться за руль.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).



Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

