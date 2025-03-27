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Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха

0:59
Кино

Многие коллеги Михаила Ефремова рады, что совсем скоро актёр выйдет на свободу. Алексей Учитель, побывавший на кинопремии "Ника", рассказал, каким видит творческое будущее Ефремова. Слова режиссёра приводит издание "Абзац".

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

Учитель уверен, что Ефремов будет нарасхват и его карьера вновь пойдёт в гору, как в прежние времена.

"Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино", — заявил Учитель.

Однако сам Ефремов сейчас думает в первую очередь не о работе, а о здоровье. Особенно его волнует болезнь лёгких. После освобождения Ефремов собирается заняться серьёзным лечением. Актёр не скрывает, что долгие годы разрушал себя алкоголем. Он решил больше не пить и не садиться за руль.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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