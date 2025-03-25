Садальский высказался о результатах премии Ника: безупречная картина

Станислав Садальский прокомментировал награждение кинематографической премией "Ника".
Станислав Садальский отметил, что его прогнозы совпали с результатами премии "Ника". 7 наград забрал фильм "Мастер и Маргарита".
"И это правильно. Безупречная картина, деликатная, грамотная, с безграничной любовью к автору", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Он одобрил награждения актёров Юрия Борисова за роль в фильме "Кончится лето" и Евгения Цыганова за роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова.
Заслуженный артист РСФСР признался, что болел за сериал "Трасса", а Нику в итоге получил сериал "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли.
Сериал "Трасса" актёр назвал потрясающим психологическим триллером и посоветовал многосерийный фильм к просмотру.
«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.