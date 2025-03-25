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Садальский высказался о результатах премии Ника: безупречная картина

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Кино

Станислав Садальский прокомментировал награждение кинематографической премией "Ника".

Кинопремия Ника
Фото: https://t.me/s/nika_award by Телеграм-канал кинопремии Ника is licensed under public doman
Кинопремия Ника

Станислав Садальский отметил, что его прогнозы совпали с результатами премии "Ника". 7 наград забрал фильм "Мастер и Маргарита".

"И это правильно. Безупречная картина, деликатная, грамотная, с безграничной любовью к автору", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Он одобрил награждения актёров Юрия Борисова за роль в фильме "Кончится лето" и Евгения Цыганова за роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова.

Заслуженный артист РСФСР признался, что болел за сериал "Трасса", а Нику в итоге получил сериал "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли.

Сериал "Трасса" актёр назвал потрясающим психологическим триллером и посоветовал многосерийный фильм к просмотру.

Уточнения

«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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