Фильм о Томасе Шелби: как повстанец противодействует нацистам

Стивен Найт раскрывает детали "Бессмертного фильма" о Томасе Шелби: что ждет зрителей в этой исторической битве против нацистов?
Стивен Найт, создатель сериала "Бессмертный фильм", закрывает историю печально известного бирмингемского гангстера Томаса Шелби.
В 2022 году был завершён сериал "Острые козырьки", в котором роль Томаса Шелби сыграл Киллиан Мерфи.
Съёмки истории о знаменитом члене преступного сообщества "Бессмертный фильм" начались в декабре 2024 года и уже завершены.
Стивен Найт объяснил, что в кинокартине собраны лучшие британские актеры.
В фильме расскажут историю гангстера Томаса Шелби, развернувшего свою деятельность во время Второй мировой войны. Отражён период борьбы с нацистами, когда Соединенные Штаты ещё не присоединились к борьбе, а Великобритания уже противостояла Германии и её союзникам.
Ки́ллиан Мёрфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр и музыкант, работающий в театре, кино и на телевидении. Начав творческую карьеру в качестве вокалиста и музыканта в рок-группе, он отказался от контракта с лейблом звукозаписи и решил посвятить себя актёрскому мастерству.
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