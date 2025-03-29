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Фильм о Томасе Шелби: как повстанец противодействует нацистам

1:01
Кино

Стивен Найт раскрывает детали "Бессмертного фильма" о Томасе Шелби: что ждет зрителей в этой исторической битве против нацистов?

Актёр Киллиан Мерфи
Фото: https://vk.com/cillianmurphyofficial by Вк-аккаунт Киллиана Мерфи is licensed under public doman
Актёр Киллиан Мерфи

Стивен Найт, создатель сериала "Бессмертный фильм", закрывает историю печально известного бирмингемского гангстера Томаса Шелби.

В 2022 году был завершён сериал "Острые козырьки", в котором роль Томаса Шелби сыграл Киллиан Мерфи.

Съёмки истории о знаменитом члене преступного сообщества "Бессмертный фильм" начались в декабре 2024 года и уже завершены.

Стивен Найт объяснил, что в кинокартине собраны лучшие британские актеры.

В фильме расскажут историю гангстера Томаса Шелби, развернувшего свою деятельность во время Второй мировой войны. Отражён период борьбы с нацистами, когда Соединенные Штаты ещё не присоединились к борьбе, а Великобритания уже противостояла Германии и её союзникам.

Уточнения

Ки́ллиан Мёрфи (англ. Cillian Murphy; род. 25 мая 1976) — ирландский актёр и музыкант, работающий в театре, кино и на телевидении. Начав творческую карьеру в качестве вокалиста и музыканта в рок-группе, он отказался от контракта с лейблом звукозаписи и решил посвятить себя актёрскому мастерству.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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