Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь

Актриса Дженнифер Кулидж, известная по роли Тани Маккуойд в сериале "Белый лотос", сообщила о переменах в своей жизни.
63-летняя актриса США Дженнифер Кулидж в беседе с The Sunday Times поведала, что проект повлиял не только на её сценическую карьеру, но и на личную жизнь.
Звезда "Белого лотоса" похвасталась тем, что на неё стали обращать внимание "симпатичные парни".
Кулидж исполнила роль в первом и втором сезонах "Белого лотоса". Она сыграла состоятельную наследницу судоходной компании Таню Маккуойд.
Сериал повествует о беззаботной жизни богатых женщин, которые становятся лёгкой добычей аферистов. В конце второго сезона героиня сериала погибает, пытаясь спастись от представителей мафии Италии.
Ранее сообщалось, что сын Арнольда Шварцнеггера Патрик Шварценеггер рассказал о своей роли в сериале "Белый лотос".
Дже́ннифер О́дри Ку́лидж (англ. Jennifer Audrey Coolidge; род. 28 августа 1961) — американская комедийная актриса, стендап-комик и сценарист, лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров Америки.
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