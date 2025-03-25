Звезда Белого лотоса рассказала о влиянии сериала на её жизнь

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Актриса Дженнифер Кулидж, известная по роли Тани Маккуойд в сериале "Белый лотос", сообщила о переменах в своей жизни.

Фото: https://vk.com/jennifercoolidge by ВК-аккаунт Дженнифер Кулидж is licensed under public doman Актриса Дженнифер Кулидж

63-летняя актриса США Дженнифер Кулидж в беседе с The Sunday Times поведала, что проект повлиял не только на её сценическую карьеру, но и на личную жизнь.

Звезда "Белого лотоса" похвасталась тем, что на неё стали обращать внимание "симпатичные парни".

Кулидж исполнила роль в первом и втором сезонах "Белого лотоса". Она сыграла состоятельную наследницу судоходной компании Таню Маккуойд.

Сериал повествует о беззаботной жизни богатых женщин, которые становятся лёгкой добычей аферистов. В конце второго сезона героиня сериала погибает, пытаясь спастись от представителей мафии Италии.

Ранее сообщалось, что сын Арнольда Шварцнеггера Патрик Шварценеггер рассказал о своей роли в сериале "Белый лотос".

Уточнения

Дже́ннифер О́дри Ку́лидж (англ. Jennifer Audrey Coolidge; род. 28 августа 1961) — американская комедийная актриса, стендап-комик и сценарист, лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров Америки.

