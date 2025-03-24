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От Брата 3 к Примадонне: Переверзев мечтает снять фильм о Пугачёвой

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Кино » Российское кино

Валерий Переверзев, известный работой над третьей частью культовой саги "Брат", раскрыл планы создать кинопроект об Алле Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

В интервью "Страстям" режиссёр отметил, что готов реализовать как масштабный байопик, так и документальную ленту, посвящённую отдельным этапам жизни исполнительницы.

"Первым делом важно обсудить идею с самой Аллой Борисовной — без взаимного интереса ничего не выйдет", — подчеркнул он.

Переверзев добавил, что мечтает получить от Пугачевой разрешение на эксперименты. По его словам, он тут же бы вскочил на стол и приступил к работе, если бы получил предложение снять артхаус с элементами сюрреализма.

Алла Пугачёва эмигрировала в Израиль в 2022 году — вместе с мужем и детьми она также периодически проживает на Кипре, где у неё есть недвижимость.

Ранее Никита Михалков устроил киноликбез для Сарика Андреасяна.

Уточнения

Валерий Владимирович Переверзев (род. 30 мая 1975, Тамбов) — российский кинорежиссёр, художник и музейный деятель.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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