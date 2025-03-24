Забытый контекст: Михалков напомнил Андреасяну, через что прошёл Тарковский

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске программы "Бесогон" резко отреагировал на критику режиссёра Сарика Андреасяна в адрес Андрея Тарковского.

Фото: Telegram by Telegram-канал "БЕСОГОН", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Михалков

Поводом стал комментарий Андреасяна, предположившего, что поклонники классика кинематографа "ненавидят Россию". Михалков, назвав такие заявления безосновательными, устроил коллеге публичный "киноликбез", напомнив о вкладе Тарковского в мировое искусство.

"Разве Андреасян не в курсе, через что пришлось пройти Тарковскому? Его фильмы, такие как "Иваново детство" и "Андрей Рублёв", пропитаны любовью к Родине, даже несмотря на борьбу с цензурой Госкино и "Мосфильма", — подчеркнул Михалков.

Автор передачи подчеркнул, что даже этих двух картин хватило бы, чтобы режиссёр навсегда вошёл в историю мирового кино.

Михалков также опроверг тезисы о "предательстве" Тарковского, эмигрировавшего в 1980-х. Он напомнил, что его не лишили советского гражданства, как диссидентов, и даже за границей он остался русским художником.

Кинематографист выразил недоумение тем, что Сарик Андреасян игнорирует исторический контекст, забывая о том, через что пришлось пройти Тарковскому.

Ранее Сергей Кальварский рассказал, что готовит для Михаила Ефремова роль в кино.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.



Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

