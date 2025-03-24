Неожиданный эффект: сериал Белый лотос подарил Дженнифер Кулидж армию поклонников

Американская актриса Дженнифер Кулидж в интервью Sunday Times раскрыла неожиданные изменения в личной жизни после съёмок в сериале "Белый лотос".

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Кулидж

Звезда, известная ролью матери Стифлера в комедии "Американский пирог", отметила, что образ эксцентричной миллионерши Тэни Маккуойд привлёк к ней внимание новых поклонников.

"Казалось бы, мой персонаж в проекте HBO — сплошная экстравагантность, но после премьеры ко мне стали подходить очень симпатичные мужчины", — поделилась 63-летняя актриса.

По её словам, героиня из "Белого лотоса" вызвала больший интерес у аудитории, чем культовая роль в подростковой франшизе. Она отметила, что подобные характеры цепляют зрителей из-за своего жизненного опыта.

Сейчас, как шутит актриса, её "рынок женихов" значительно расширился — теперь среди поклонников встречаются и те, кто соответствует голливудским стандартам.

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Уточнения

Белый лотос (англ The White Lotus) — американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта.



Дже́ннифер О́дри Ку́лидж (англ. Jennifer Audrey Coolidge; род. 28 августа 1961) — американская комедийная актриса, стендап-комик и сценарист, лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров Америки.

