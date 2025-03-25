Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам

Немецкий сериал "Моя дорогая девочка" на Netflix — это история о женщине, сбежавшей из плена.
Netflix не планирует уступать первое место в мировом рейтинге потоковых платформ.
Один сериал стал одним из любимых подписчиками. За шесть серий ему удалось погрузить их в одну из самых сильных и эмоциональных историй современности и истории. Речь идёт о сериале "Моя дорогая девочка".
Напряженность и драматизм, присутствующие в этом сериале, делают его чем-то уникальным и совершенно отличным от того, что доступно на Netflix. На протяжении 6 серий он погрузит подписчиков в повествование, посвященное такой острой теме, как насилие в семье.
Сериал стал абсолютным хитом, который бьёт рекорды по просмотрам.
Ранее сообщалось о феномене успеха сериала "Электрическое государство".
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.
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