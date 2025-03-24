Актёр Одиссеи рассказал о работе Кристофера Нолана: блокбастер ощущается как малобюджетное кино

В Греции начался процесс съёмок масштабного фэнтези-проекта "Одиссея" от обладателя "Оскара" Кристофера Нолана. Фильм, релиз которого запланирован на 17 июля 2026 года, объединил звёзд первой величины: Мэтта Деймона, Тома Холланда, Зендею и Энн Хэтэуэй.
Колумбийский актер Джон Легуизамо, чья роль пока держится в секрете, поделился восхищением от подхода режиссёра.
"Нолан работает с блокбастерным бюджетом, но сохраняет дух независимого кино. Он игнорирует голливудские шаблоны и снимает так, словно это камерная драма, а не эпическое фэнтези", — пояснил он.
Несмотря на мифологическую основу сюжета, детали проекта тщательно скрываются. Известно, что съёмки проходят в аутентичных локациях, а Нолан, как обычно, избегает компьютерной графики, делая ставку на практические эффекты.
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Сэр Кри́стофер Эдвард Но́лан (англ. Sir Christopher Edward Nolan; род. 30 июля 1970, Лондон) — британский и американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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