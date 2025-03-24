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Тайный ужин в Голливуде: Энистон и Паскаль провели вечер вместе

1:25
Кино » Зарубежное кино

Голливудская актриса Дженнифер Энистон и звезда сериала "Мандалорец" Педро Паскаль были замечены вместе вечером 22 марта в Западном Голливуде.

Дженнифер Энистон
Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

По данным Daily Mail, знаменитости покинули бар Tower, расположенный в отеле Sunset Tower, после трёхчасового ужина. На парковке они продолжили беседу, после чего разъехались на отдельных автомобилях.

Наблюдатели связывают их встречу со слухами о возможном участии Паскаля в новом сезоне "Утреннего шоу", где Энистон играет одну из главных ролей. Ранее СМИ не раз обсуждали профессиональные пересечения актёров, но официального подтверждения сотрудничества пока нет.

Это появление на публике стало редким для 56-летней Энистон, которая, по информации Life&Style, с конца февраля начала осторожно возвращаться к свиданиям после почти семилетнего перерыва в личной жизни.

Инсайдеры утверждают, что актриса предпочитает тайные встречи в домах друзей, чтобы избежать внимания прессы. Для неё конфиденциальность остаётся главным приоритетом.

Энистон дважды была замужем: за Брэдом Питтом (2000-2005) и Джастином Теру (2015-2018).

Ранее Алексей Чумаков в шутливой форме ответил на обвинения в абьюзе.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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