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Учебник романтики: Чехова предложила мужчинам смотреть турецкие сериалы

Кино » Зарубежное кино

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге выступила с необычной инициативой, призвав обязать российских мужчин смотреть турецкие драмы.

Анфиса Чехова
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анфиса Чехова

По мнению телеведущей, это поможет им "раскрыть секрет" женских предпочтений и понять, что необходимо изменить в отношениях, чтобы партнёрши выбирали "простого русского Ивана", а не героев вроде турецкого актёра Серкана Болата.

"Выделяйте "турецкий час" в середине рабочего дня — анализируйте, чего не хватает женщинам, и становитесь лучше", — заявила Чехова, подчеркнув, что сериалы могут стать учебным пособием по романтике.

Идея прозвучала на фоне требований движения "Ветераны России" запретить трансляцию турецких проектов. Активисты направили обращения в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт, утверждая, что сериалы подрывают интерес россиянок к соотечественникам и угрожают традиционным семейным ценностям.

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Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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