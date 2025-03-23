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Архивный снимок и молчание: как Мария Голубкина простилась с легендарной матерью

Кино » Российское кино

Мария Голубкина, дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, впервые публично отреагировала на кончину матери, опубликовав в соцсетях архивное фото и детали церемонии.

Мария Голубкина
Фото: youtube.com by канал Германика, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Голубкина

Прощание с актрисой, скончавшейся 22 марта на 86-м году жизни, пройдёт 25 марта в 11:00 в московском храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах. По данным источников, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Лариса Голубкина, звезда "Гусарской баллады", более десяти лет боролась с редкой онкологией — болезнью Вальденстрёма, которая в последние годы перешла в третью стадию.

Мария, единственная дочь Голубкиной, родилась вне брака, но была удочерена Андреем Мироновым после его свадьбы с актрисой в 1977 году. Несмотря на личную трагедию, Мария ограничилась официальным объявлением, избежав комментариев о подробностях смерти матери.

Ранее Саша Савельева показала редкие снимки с сыном.

Уточнения

Мари́я Андре́евна Голу́бкина (при рождении Мари́я Никола́евна Щерби́нская; с 2024 года Мари́я Андре́евна Мена́кер; род. 22 сентября 1973, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая.

Лари́са Ива́новна Голу́бкина (9 марта 1940, Москва, РСФСР, СССР — 22 марта 2025, Москва) — советская и российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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