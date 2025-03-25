Сумки, шляпы, аксессуары: Олег Меньшиков признался в своей главной слабости

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Олег Меньшиков признался в программе "Ты не поверишь!", что он не может жить без красивой и модной одежды.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин одежды

Меньшиков вспомнил недавние слухи и своей неизлечимой болезни, опроверг их, но пошутил о том, что его шопоголизм — это и есть та самая болезнь. Меньшиков скупает все предметы гардероба, обувь и аксессуары, которые ему нравятся, но ему важен именно их вид, а не принадлежность к знаменитым брендам.

"К моде отношусь замечательно, слежу за ней и соответствую, я надеюсь. Я предпочитаю быть абсолютно разным. Каждый образ — это новая роль. Обувь, аксессуары, всё что угодно… Люблю сумки, люблю аксессуары, всё люблю. Шляпы люблю. Я за многими вещами рвался и практически всегда их добивался", — поделился актёр.

Уточнения

Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков (род. 8 ноября 1960, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, народный артист Российской Федерации (2003).

