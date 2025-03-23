Netflix представил трейлер сиквела Счастливчик Гилмор спустя 29 лет после оригинала

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Почти три десятилетия спустя после выхода культовой комедии о неудачливом хоккеисте, ставшем гольф-сенсацией, Netflix анонсировал продолжение — "Счастливчик Гилмор 2".

Фото: youtube.com by канал топКино, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Адам Сэндлер в сериале "Счастливчик Гилмор 2"

Премьера фильма с Адамом Сэндлером в главной роли состоится 25 июля, а первый трейлер уже намекает на возвращение безумной энергетики оригинала.

Сэндлер вновь перевоплотится в Хэппи Гилмора — бывшего спортсмена, чья мощная хоккейная подача неожиданно привела его к славе в мире гольфа. Детали сюжета пока раскрыты скупо, но в ролике заметно, что герой снова берётся за клюшку, чтобы "вернуться на вершину". В кадре мелькает Рори Макилрой, что намекает на камео звёзд гольфа, как это было в первой части.

Оригинальный фильм 1996 года, несмотря на скромные 62% на Rotten Tomatoes, стал символом эпохи благодаря абсурдному юмору и харизме Сэндлера. Netflix делает ставку на ностальгию: в трейлере показан дом бабушки Гилмора — ключевое место из первой ленты. Платформа надеется, что сиквел привлечёт как поклонников оригинала, так и новую аудиторию, укрепляя позиции в конкурентной борьбе за звание лучшего стриминга.

Ранее стало известно о подготовке выхода аудиодрамы про Бэтмена.

Уточнения

А́дам Ри́чард Сэ́ндлер (англ. Adam Richard Sandler; род. 9 сентября 1966, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, музыкант, певец, сценарист, кинопродюсер.

