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DC раскрывают секрет Бэтмена: какой формат заменит фильмы

1:33
Кино » Зарубежное кино

2 апреля стартует уникальный проект DC High Volume: Batman — аудиосериал, основанный на знаменитой истории Фрэнка Миллера и Дэвида Маццуккелли "Бэтмен: Первый год". Четырёхсерийная драма представит переосмысление истоков Тёмного Рыцаря в формате "всегда доступного" подкаста, где роль Брюса Уэйна озвучит Джейсон Списак ("Аркейн", "Юное правосудие").

Роберт Паттинсон в роли Бэтмена
Фото: youtube.com by канал iVideos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роберт Паттинсон в роли Бэтмена

В центре сюжета — молодой Уэйн, возвращающийся в Готэм спустя десятилетие после убийства родителей, чтобы сделать первые шаги как мститель в маске.

К Списаку присоединились звёздные актеры: Джей Полсон ("Безумцы") в роли Джеймса Гордона, Реба Бур ("Следующее поколение") в образе Селины Кайл, а также Адам О'Бирн ("Интервью с вампиром") и Майк Старр ("Славные парни"), воплотившие Харви Дента и мафиозного босса Кармайна Фальконе.

"Наша цель — привлечь новую аудиторию через инновационные форматы, сохранив дух оригинальных комиксов. Этот проект станет отправной точкой для тех, кто только открывает для себя вселенную Бэтмена, и подарком для фанатов, ценящих аутентичность", — отметила Энн ДеПис, глава DC.

Премьера включит адаптацию выпусков №404 и №405 комикса, раскрывающих формирование альянса Бэтмена и Гордона.

Ранее стало известно, что Тим Бёртон и Моника Беллуччи купили виллу в Тоскане.

Уточнения

Бэ́тмен (англ. Batman), изначально Бэт-мен (англ. Bat-man «Человек-летучая мышь») — персонаж комиксов издательства DC Comics, впервые появившийся в Detective Comics («Детективные комиксы») № 27 в мае 1939 года, Бэтмен является одним из самых популярных и известных героев комиксов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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