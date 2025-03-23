Тим Бёртон влюбился в Тоскану: режиссёр и Моника Беллуччи купили виллу с историей

1:44 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Знаменитый режиссёр Тим Бёртон, автор культовых фильмов "Эдвард Руки-ножницы" и "Битлджюс Битлджюс", вместе с актрисой Моникой Беллуччи обосновались в живописной Тоскане.

Фото: youtube.com by канал Page Six, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моника Беллуччи и Тим Бёртон

Пара приобрела историческое поместье в районе Сан-Кашано-деи-Баньи, ранее принадлежавшее богатой английской семье. Решение о покупке созрело после летнего визита, когда Бёртон и Беллуччи, совершив вертолётный облёт, были очарованы пейзажами региона — термальными источниками, оливковыми рощами и средневековой крепостью Радикофани, чья готическая эстетика идеально совпадает с визуальным стилем режиссёра.

Накануне Бёртон впервые появился на публике в новой роли местного жителя, посетив галерею современного искусства Minoc в Четоне.

"Его визит стал неожиданностью. Тим проявил живой интерес к работам Томаса Кори, чьи архитектурно-фантазийные инсталляции перекликаются с его кинематографическим миром", — поделилась впечатлениями владелица галереи, режиссёр Мимма Ночелли.

После осмотра экспозиций Бёртон отобедал в ресторане Da Nilo, где, по словам очевидцев, вёл себя непринужденно, общаясь с посетителями.

Тосканский регион, с его виноградниками, белыми дорогами Via Francigena и валле-д'Орчейскими холмами, давно привлекает деятелей искусства. Для Бёртона, чьи работы насыщены мистикой и гротеском, эта местность может стать источником вдохновения. Режиссёр планирует провести в новой вилле несколько дней, изучая окрестности.

Ранее стало известно о выходе заключительного сезона сериала "Рассказ служанки".

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт.



Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса и модель.

