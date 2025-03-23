Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличиваем урожай смородины без удобрений — всего одна ложка в воде
Весна — время удобрять? Не спешите: когда подкормка только навредит
От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат
После скандала: Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище
От мальчишки до мистера Олимпия: как Шварценеггер построил тело легенды
Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят
Под новым именем и с новыми технологиями: как Chery адаптирует Tiggo для Европы
Отношения с Америкой закончены: басист UK Subs раскрыл детали задержания
Можешь мыть голову хоть каждый день — но только при одном условии

Тим Бёртон влюбился в Тоскану: режиссёр и Моника Беллуччи купили виллу с историей

1:44
Кино » Зарубежное кино

Знаменитый режиссёр Тим Бёртон, автор культовых фильмов "Эдвард Руки-ножницы" и "Битлджюс Битлджюс", вместе с актрисой Моникой Беллуччи обосновались в живописной Тоскане.

Моника Беллуччи и Тим Бёртон
Фото: youtube.com by канал Page Six, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моника Беллуччи и Тим Бёртон

Пара приобрела историческое поместье в районе Сан-Кашано-деи-Баньи, ранее принадлежавшее богатой английской семье. Решение о покупке созрело после летнего визита, когда Бёртон и Беллуччи, совершив вертолётный облёт, были очарованы пейзажами региона — термальными источниками, оливковыми рощами и средневековой крепостью Радикофани, чья готическая эстетика идеально совпадает с визуальным стилем режиссёра.

Накануне Бёртон впервые появился на публике в новой роли местного жителя, посетив галерею современного искусства Minoc в Четоне.

"Его визит стал неожиданностью. Тим проявил живой интерес к работам Томаса Кори, чьи архитектурно-фантазийные инсталляции перекликаются с его кинематографическим миром", — поделилась впечатлениями владелица галереи, режиссёр Мимма Ночелли.

После осмотра экспозиций Бёртон отобедал в ресторане Da Nilo, где, по словам очевидцев, вёл себя непринужденно, общаясь с посетителями.

Тосканский регион, с его виноградниками, белыми дорогами Via Francigena и валле-д'Орчейскими холмами, давно привлекает деятелей искусства. Для Бёртона, чьи работы насыщены мистикой и гротеском, эта местность может стать источником вдохновения. Режиссёр планирует провести в новой вилле несколько дней, изучая окрестности.

Ранее стало известно о выходе заключительного сезона сериала "Рассказ служанки".

Уточнения

Ти́моти (Тим) Уо́лтер Бёртон (в русскоязычных источниках также иногда указывается как Ба́ртон; англ. Timothy Walter Burton; род. 25 августа 1958, Бербанк, Калифорния, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. 

Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964, Читта-ди-Кастелло, Умбрия, Италия) — итальянская актриса и модель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая
Еда и рецепты
Самая полезная рыба: доступная, питательная и незаменимая Аудио 
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Последние материалы
Увеличиваем урожай смородины без удобрений — всего одна ложка в воде
Весна — время удобрять? Не спешите: когда подкормка только навредит
От унитаза до чайника: два способа победить накипь без труда и затрат
После скандала: Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище
От мальчишки до мистера Олимпия: как Шварценеггер построил тело легенды
Лак не держится? Узнай, как лекарства и мифы о маникюре все портят
Под новым именем и с новыми технологиями: как Chery адаптирует Tiggo для Европы
Отношения с Америкой закончены: басист UK Subs раскрыл детали задержания
Можешь мыть голову хоть каждый день — но только при одном условии
Собственный стиль и никаких диет: Татьяна Брухунова поделилась секретами своей жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.