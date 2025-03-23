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Не ждите хэппи-энда: создатели Рассказа служанки обещают мрачный финал культовой антиутопии

1:23
Кино » Зарубежное кино

Платформа Max представила новый трейлер заключительного сезона культового сериала "Рассказ служанки", премьера которого состоится 8 апреля с тройным эпизодом. Проект, основанный на антиутопии Маргарет Этвуд 1985 года, завершит историю Джун (Элизабет Мосс), начатую в 2017 году.

Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"
Фото: youtube.com by канал Сериальный Кот, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элизабет Мосс в сериале "Рассказ служанки"

Кадры из ролика обещают напряжённый финал: Джун и Люк вновь оказываются в тоталитарном Галааде, где их ждёт опасная миссия. Любовный треугольник между главной героиней, Люком и Ником обостряется — последний готов на всё ради спасения Джун, игнорируя риски. Сюжетные линии прошлых сезонов, включая сопротивление режиму и борьбу за свободу, получат завершение.

Напомним, сериал, получивший множество наград, включая "Эмми", изначально дебютировал на Hulu, а с 2022 года транслируется на Max. Пятый сезон завершился в сентябре 2022-го, после чего студия сразу анонсировала финальный этап. Поклонники надеются, что финал сохранит мрачную атмосферу романа Этвуд и даст ответы на ключевые вопросы вселенной "Служанки".

Ранее психологи назвали фильмы, которые следует посмотреть каждому.

Уточнения

«Расска́з служа́нки» (англ  The Handmaid’s Tale) — американский телесериал, основанный на одноимённом романе канадской писательницы Маргарет Этвуд.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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