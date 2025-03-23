Дэймон в Греции: звезда Голливуда выведал секретный рецепт у местной хозяйки

Актёр Мэтт Дэймон, находясь в греческой Мессинии для участия в съёмках нового проекта Кристофера Нолана "Одиссея", не только погрузился в работу, но и открыл для себя местные гастрономические традиции.
Во время посещения ресторана в Ялове вместе с режиссёром голливудские звёзды проявили живой интерес к аутентичным блюдам и продуктам региона.
Как рассказала владелица заведения в интервью Mega, Дэймона особенно впечатлила традиционная фава — пюре из жёлтого гороха, которое он не только с аппетитом попробовал, но и попросил поделиться рецептом.
"Они были простыми и искренними, задавали вопросы о местных оливках и масле", — отметила она.
Актёр также оценил осьминога на гриле и выбрал на обед ягнёнка с тмином, в то время как остальные участники компании дегустировали тарамосалату и рыбу, делясь блюдами друг с другом.
Визит знаменитостей в ресторан стал частью их знакомства с культурой Пелопоннеса, где сейчас создается эпическая лента Нолана. Владелица заведения подчеркнула, что несмотря на мировой статус, гости вели себя непринужденно и с любопытством изучали греческие кулинарные традиции.
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Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.
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