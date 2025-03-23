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Дэймон в Греции: звезда Голливуда выведал секретный рецепт у местной хозяйки

Кино » Зарубежное кино

Актёр Мэтт Дэймон, находясь в греческой Мессинии для участия в съёмках нового проекта Кристофера Нолана "Одиссея", не только погрузился в работу, но и открыл для себя местные гастрономические традиции.

Мэтт Деймон
Фото: youtube.com by канал The Andrew Schulz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мэтт Деймон

Во время посещения ресторана в Ялове вместе с режиссёром голливудские звёзды проявили живой интерес к аутентичным блюдам и продуктам региона.

Как рассказала владелица заведения в интервью Mega, Дэймона особенно впечатлила традиционная фава — пюре из жёлтого гороха, которое он не только с аппетитом попробовал, но и попросил поделиться рецептом.

"Они были простыми и искренними, задавали вопросы о местных оливках и масле", — отметила она.

Актёр также оценил осьминога на гриле и выбрал на обед ягнёнка с тмином, в то время как остальные участники компании дегустировали тарамосалату и рыбу, делясь блюдами друг с другом.

Визит знаменитостей в ресторан стал частью их знакомства с культурой Пелопоннеса, где сейчас создается эпическая лента Нолана. Владелица заведения подчеркнула, что несмотря на мировой статус, гости вели себя непринужденно и с любопытством изучали греческие кулинарные традиции.

Ранее стало известно о битве за возрождение Джейсона Борна на экранах.

Уточнения

Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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