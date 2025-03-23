Ставки высоки: в США решают, кто вернёт Джейсона Борна на большие экраны

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

В конце 2023 года в медиапространстве вспыхнули слухи о возможном возвращении Мэтта Дэймона к роли легендарного суперагента Джейсона Борна. Однако проект под руководством режиссёра Эдварда Бергера ("На Западном фронте без перемен"), анонсированный несколько лет назад, так и не сдвинулся с мертвой точки, что ставит под сомнение его реализацию.

Фото: youtube.com by канал MOVIECLIPS TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэтт Деймон

Последний фильм серии — "Джейсон Борн" (2016) — хотя и собрал солидные кассовые сборы, получил прохладные отзывы критиков и фанатов, что, возможно, стало причиной заморозки новых идей.

Тем временем студия Universal Pictures, владевшая правами на франшизу более двух десятилетий, утратила эксклюзивные полномочия. Теперь судьба серии, основанной на книгах Роберта Ладлэма, зависит от его наследников, которые планируют продать права тому, кто предложит наивысшую ставку. По данным The Hollywood Reporter, в борьбу за бренд уже вступили крупные игроки: Skydance (партнер Paramount Pictures), Netflix и Apple. Последний, однако, может столкнуться с финансовыми ограничениями из-за убытков стримингового сервиса, превышающих $1 млрд в год.

Агентство WME, курирующее продажу, заявило, что цель — "найти франшизе новый дом и обеспечить суперагенту регулярное присутствие на экранах". Это открывает путь не только к полнометражным фильмам, но и к сериальным адаптациям. Аналогичный сценарий уже реализован с Джеймсом Бондом, перешедшим под крыло Amazon.

Участие Мэтта Дэймона в будущих проектах остается под вопросом. Поклонники надеются, что новый правообладатель сохранит дух оригинальной саги, сочетающей экшен и политические интриги, а не превратит её в конвейерный продукт.

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Уточнения

Джейсон Борн (англ. Jason Bourne), настоящее имя — Дэвид Уэбб — персонаж романов Роберта Ладлэма и ряда фильмов, бывший агент ЦРУ проекта «Тредстоун» (англ. Treadstone).

