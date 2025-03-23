Проклятие Мастера и Маргариты: экранизация Локшина под угрозой срыва в США

Экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" режиссёра Михаила Локшина, уже получившая прокатные удостоверения в Германии, Италии и Австрии, может не дойти до американских кинотеатров.
Причиной стали претензии продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, утверждающих, что исключительные права на адаптацию принадлежат им. Дистрибьютор Luminosity Pictures, планирующий релиз в США, подал иск, настаивая, что произведение Булгакова перешло в общественное достояние, а значит, не требует дополнительных разрешений.
Аналогичные проблемы уже возникали: наследники писателя продали права на экранизацию одновременно российской и американской компаниям, из-за чего от проекта отказался режиссёр Баз Лурман. Локшин, чья версия картины с участием Евгения Цыганова и Юлии Снигирь уже готова, уверен в правовой чистоте позиции Luminosity.
"После тщательного анализа юристы подтвердили наши права на прокат", — заявил он.
Суд, который может начаться в ближайшие недели, определит судьбу фильма.
Ранее Никита Михалков объяснил, как Голливуд на самом деле относится к российскому кино.
Михаи́л Арнольдович Ло́кшин (англ. Michael Lockshin; род. 1981, США) — российский и американский кинорежиссёр и сценарист.
«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.