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Проклятие Мастера и Маргариты: экранизация Локшина под угрозой срыва в США

Кино » Российское кино

Экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" режиссёра Михаила Локшина, уже получившая прокатные удостоверения в Германии, Италии и Австрии, может не дойти до американских кинотеатров.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме "Мастер и Маргарита"
Фото: youtube.com by канал Киноафиша Трейлеры, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в фильме "Мастер и Маргарита"

Причиной стали претензии продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, утверждающих, что исключительные права на адаптацию принадлежат им. Дистрибьютор Luminosity Pictures, планирующий релиз в США, подал иск, настаивая, что произведение Булгакова перешло в общественное достояние, а значит, не требует дополнительных разрешений.

Аналогичные проблемы уже возникали: наследники писателя продали права на экранизацию одновременно российской и американской компаниям, из-за чего от проекта отказался режиссёр Баз Лурман. Локшин, чья версия картины с участием Евгения Цыганова и Юлии Снигирь уже готова, уверен в правовой чистоте позиции Luminosity.

"После тщательного анализа юристы подтвердили наши права на прокат", — заявил он.

Суд, который может начаться в ближайшие недели, определит судьбу фильма.

Ранее Никита Михалков объяснил, как Голливуд на самом деле относится к российскому кино.

Уточнения

Михаи́л Арнольдович Ло́кшин (англ. Michael Lockshin; род. 1981, США) — российский и американский кинорежиссёр и сценарист.

«Ма́стер и Маргари́та» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась, по одним данным, в 1928 году, по другим — в 1929-м и продолжалась вплоть до смерти писателя в марте 1940 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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