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Голливуд использует Россию: Михалков о циничном подходе к российскому кино

1:25
Кино » Российское кино

Режиссёр Никита Михалков на творческом вечере в Москве заявил, что не верит в заинтересованность Голливуда в развитии российского кинематографа, отметив, что американская индустрия действует исключительно в парадигме коммерческой выгоды.

Никита Михалков
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Михалков

Отвечая на вопрос о потенциальном внимании к актёрам Юрию Борисову и Марку Эйдельштейну после их международных проектов, мэтр подчеркнул: "Они [деятели Голливуда] существуют ради прибыли, а не искусства".

Михалков признал талант Борисова, высоко оценив его роль Пушкина в фильме "Пророк. История Александра Пушкина". Однако к ленте "Анора", принесшей актёру номинацию на "Оскар", отнёсся скептически.

"Какая картина — такой и "Оскар"… Но если рассматривать эту картину как кино, это даже как-то неловко называть", — подчеркнул он.

Режиссёр намекнул, что премия часто становится инструментом политических или рыночных игр, а не признанием художественной ценности.

Высказывания Михалкова прозвучали на фоне растущего интереса к российским актёрам за рубежом. Однако, по его мнению, успехи отдельных артистов не означают смены курса Голливуда, который продолжает воспринимать Россию скорее как экзотический фон, чем равноправного партнёра.

Ранее Владимир Путин раскрыл, какой фильм повлиял на его выбор профессии.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец, ютубер.

 
 Голливу́д (англ. Hollywood, английское произношение: [/ˈhɒl.i.wʊd/]; holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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