Щит и меч: как фильм повлиял на выбор профессии Путина

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Президент России Владимир Путин в разговоре с ТАСС поделился воспоминаниями о своих профессиональных устремлениях в молодости.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Глава государства признался, что ещё в школьные годы мечтал о работе в разведке, сравнивая это желание с "полётом на Марс" — чем-то почти недостижимым. Помимо этого, будущий лидер рассматривал варианты карьеры моряка или летчика и даже планировал поступать в ленинградскую Академию гражданской авиации.

Решающую роль в выборе пути, по словам Путина, сыграли художественные произведения, такие как роман Вадима Кожевникова и экранизация "Щит и меч" 1967 года. Фильм Владимира Басова, выпущенный к 50-летию Службы внешней разведки КГБ, впечатлил его масштабом влияния одного человека на судьбы тысяч людей.

После окончания юридического факультета ЛГУ в 1975 году Путин начал карьеру в органах госбезопасности. Картина "Щит и меч", ставшая культурным феноменом своего времени, не только вдохновила его, но и символизировала романтику профессии, связанной с защитой национальных интересов.

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Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



«Щит и меч» — советский четырёхсерийный военно-драматический художественный кинофильм о подвигах советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, снятый в 1967 году режиссёром Владимиром Басовым по одноимённому роману Вадима Кожевникова.



