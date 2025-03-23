30 килограммов и мучения: Садальский раскрыл страшные подробности кончины Голубкиной

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Легендарная актриса театра и кино Лариса Голубкина, скончавшаяся 22 марта, перед смертью весила 30 килограммов. Об этом сообщил её коллега Стас Садальский.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Голубкина

Известная по роли Шурочки Азаровой в культовой комедии "Гусарская баллада" артистка умерла на 86-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 килограммов, счёт шёл на часы", — написал Садальский в личном блоге.

Голубкина боролась с раком крови третьей стадии. Несмотря на пройденный курс химиотерапии, её состояние резко ухудшилось: артистка стремительно теряла вес и страдала от сильных болей.

Карьера Голубкиной оставила яркий след в советском кинематографе. Помимо "Гусарской баллады" Эльдара Рязанова, зрители запомнили её как вторую супругу Андрея Миронова. Личная жизнь актрисы не раз становилась темой обсуждений, но её творческое наследие остаётся неизменным символом эпохи.

Прощание с Ларисой Ивановной предварительно назначено на 25 марта. Церемония, как ожидается, пройдёт на сцене Театра Российской армии, где она служила долгие годы.

Ранее стало известно, по какой причине Никита Михалков не хочет снимать кино о Донбассе.

Уточнения

Лари́са Ива́новна Голу́бкина (9 марта 1940, Москва, РСФСР, СССР — 22 марта 2025) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991).



Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.

